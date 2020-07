Solo per qualche ora su Amazon un’offerta riservata ai clienti con abbonamento Prime: il dispositivo D-Link DUB-H410 è acquistabile al prezzo di 19,99 euro anziché a 24,99 euro come da listino. Un accessorio utile per chi si trova a dover collegare al computer diverse periferiche, moltiplicando il numero delle porte USB disponibili: si collega a uno slot USB-C e ne offre ben quattro di tipo USB 3.0.

Sconti Amazon: D-Link DUB-H410 a 19,99 euro

Il form factor è estremamente compatto così da poter essere portato con sé anche in mobilità, per l’utilizzo con un laptop. È pienamente retrocompatibile con Windows, macOS e Linux così come con le porte USB di prima e seconda generazione, ma se collegato a quelle con supporto all’ultima iterazione dello standard può raggiungere una velocità di 5 Gbps nel trasferimento dei dati.

L’utilizzo è il più semplice possibile: è sufficiente collegare D-Link DUB-H410 al PC, non è necessario scaricare particolari driver o configurare alcunché. Come scritto in apertura l’offerta su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino è valida solo per qualche ora ed esclusivamente per gli abbonati Prime.