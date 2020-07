Tanto spazio a disposizione per archiviare documenti, immagini, filmati e qualsiasi altro tipo di contenuto è ciò che offre la scheda microSD da 128 GB di Netac oggi in sconto su Amazon al prezzo di 18,99 euro. È compatibile con smartphone, tablet, computer, lettori multimediali e qualsiasi altro dispositivo dotato di uno slot di questo tipo.

Offerte Amazon: microSD Netac 128 GB a -37%

Di classe U3/V30, arriva a velocità di 100 e 30 MB/s rispettivamente in fase di lettura e scrittura, così da risultare l’ideale anche con fotocamere e videocamere che registrano in formato 4K. Tra i punti di forza una qualità costruttiva che la rende adatta a un utilizzo in condizioni estreme: da 0 a 70° C senza alcun problema.

Nella confezione è presente l’adattatore che permette di usare la microSD in uno slot per schede SD. La consegna a domicilio è immediate e gratuita, inclusa nell’offerta con lo sconto del 37% sul prezzo di listino, per gli abbonati al servizio Prime di Amazon.