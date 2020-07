Un ampio pannello con proporzioni 21:9 e risoluzione 2560×1080 pixel, ideale per gestire una affiancata all’altra più finestre in multitasking: LG 29WK600 è un monitor ultrawide da 29 pollici progettato per chi alla scrivania non vuol scendere a compromessi in termini di gestione del flusso di lavoro. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 239,99 euro.

Sconti Amazon: monitor LG ultrawide 29″ in offerta

Tra i punti di forza la tecnologia IPS del pannello che assicura una visione ottimale dei contenuti da qualsiasi angolazione, il supporto alla modalità HDR e gli altoparlanti stereo da 1o W integrati. Tutto questo in un design caratterizzato da cornici sottili.

Sul retro trovano posto diverse porte di connessione tra HDMI e DisplayPort con supporto al sistema ScreenSplit per gestire le aree del monitor anche collegando fonti diverse. Lo sconto del 33% dà diritto alla consegna gratuita e immediata.

Chi ha bisogno di uno schermo ancora più grande può invece scegliere il modello LG 34WK650 da 34 pollici proposto oggi su Amazon a 349,99 euro invece che a 499,00 euro con uno sconto del 30%.