Con il caldo dell’estate che incombe lavorare tutto il giorno sul laptop può rivelarsi provante anche per via del calore generato dal dispositivo stesso. Fortunatamente con una spesa contenuta è possibile acquistare una base con ventole integrate in grado di raffreddarlo ed evitare così surriscaldamenti: il modello KLIM Aurora è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 29,97 euro.

KLIM Aurora in offerta su Amazon

Il design non passa di certo inosservato: lungo tutto il bordo corre una striscia di LED RGB con diversi coloro e diversi effetti. A muovere il flusso d’aria tre ventole con diametro pari a 110 mm e velocità di rotazione regolabile fino a 1.200 RPM. È compatibile con dispositivi dalla diagonale compresa tra 11 e 17 pollici. Tra i punti di forza anche la silenziosità.

KLIM Aurora si alimenta semplicemente collegandola alla presa USB del computer e sul retro dispone di uno slot aggiuntivo per la connessione delle periferiche. La spedizione è immediata e gratuita, inclusa nello sconto del 14% sul prezzo di listino per gli abbonati al servizio Prime di Amazon.