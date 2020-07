Un dispositivo utile per gli esercenti, i ristoratori e più in generale tutti i professionisti che si trovano nella condizione di dover accettare pagamenti con carte di credito anche in movimento e in modalità contactless: il lettore SumUp Air è oggi offerto su Amazon in sconto al prezzo di 29,99 euro.

SumUp Air: il lettore oggi è in offerta

La semplicità di utilizzo è uno dei principali punti di forza con il processo di configurazione che richiede pochi minuti. Funziona senza fili: una sola ricarica della batteria interna garantisce un’autonomia sufficiente per elaborare fino a 500 movimenti. La società fornitrice offre inoltre un supporto gratuito per rispondere via telefono, email o chat a qualsiasi domanda.

Accettate le carte dei circuiti Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay così come i dispositivi che fanno leva sulle tecnologie Google Pay e Apple Pay. Non viene chiesta la sottoscrizione di alcun contratto per l’utilizzo di SumUp Air: si paga l’1,95% di commissione sulle transazioni eseguite con carta di credito o debito. Tutto questo oggi in sconto su Amazon al prezzo di 29,99 euro.