Classe 10 e velocità fino a 100 MB/s nel trasferimento dati per la schede microSD da 128 GB di Kingston oggi in offerta su Amazon al prezzo di 18 euro. Il kit include l’adattatore utile per la lettura e la scrittura delle informazioni inserendola in uno slot SD come quelli delle fotocamere o dei laptop, così da poterla sfruttare anche come dispositivo di storage.

La microSD di Kingston da 128 GB con adattatore in sconto

Compatibile con la totalità degli smartphone e dei tablet in circolazione, la microSD fa parte della serie Canvas Select Plus del marchio statunitense, uno dei più noti e longevi nel campo delle soluzioni per l’archiviazione dei dati. Tra i punti di forza anche la qualità costruttiva certificata da test che garantiscono la resistenza a sollecitazioni, acqua, sbalzi termici, urti, vibrazioni e raggi X.

La spedizione è gratuita per gli abbonati al servizio Prime di Amazon con la consegna in un giorno. L’offerta per la microSD da 128 GB di Kingston con il 22% di sconto sul prezzo di listino è temporanea: gli interessati non perdano tempo.