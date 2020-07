In partenza per le vacanze? Portare con sé un device che garantisce in ogni momento la possibilità di connettere a Internet il proprio computer, tablet e smartphone senza doversi mettere alla ricerca di una rete pubblica può evitare stress e perdite di tempo: il modello Huawei Mobile WiFi 3S è in offerta oggi su Amazon al prezzo di 42,99 euro.

Huawei Mobile WiFi 3S in offerta su Amazon

Con una batteria interna da 1.500 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per sei ore di connessione senza bisogno di effettuare la ricarica (fino a 350 ore in standby). Può inoltre supportare la connessione di 16 dispositivi in contemporanea così da soddisfare ogni esigenza. Piccolo e compatto, aggancia le reti 4G con una velocità che arriva a 150 Mbps.

Per il funzionamento è sufficiente inserire la SIM dati fornita dal proprio operatore. Lo sconto del 14% sul prezzo di listino di Huawei Mobile WiFi 3S è valido per un periodo limitato, gli interessati non perdano tempo.