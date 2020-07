9,99 euro per la pendrive USB 3 di Netac da 64 GB

Arriva fino a 90 MB/s in lettura e 30 MB/s in scrittura per garantire un’attesa ridotta al minimo durante l’accesso o il trasferimento dei dati: la pendrive USB 3.0 di Netac oggi è in offerta su Amazon al prezzo di soli 9,99 euro.

Storage e velocità a prezzo scontato: pendrive in offerta

È pienamente compatibile con i PC basati su sistema operativo Windows, macOS, Linux e Chrome OS, ma anche con dispositivi come le console e i set-top box collegati al televisore per la riproduzione dei contenuti multimediali. Il design è studiato in modo da proteggere la parte che entra nello slot con un corpo in plastica ABS e una clip di metallo che ruota di 360 gradi. Le dimensioni sono quelle visibile nell’immagine qui sotto.

All’estremità anche un piccolo aggancio che permette di collegare la chiavetta al portachiavi per averla sempre con sé: un device per lo storage capiente, veloce e da tenere in tasca. La consegna a domicilio è immediata, inclusa nello sconto del 29% sul prezzo di listino e gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime di Amazon.