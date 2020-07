Beelink Gemini X45, mini PC in offerta su Amazon

Un computer completo di tutto in un formato estremamente compatto: è quanto offre Beelink Gemini X45, il mini PC oggi proposto su Amazon in offerta al prezzo di 199,00 euro. È adatto al lavoro in smart working per la gestione di documenti e posta elettronica, così come per lo studio con le modalità della didattica a distanza e per l’intrattenimento multimediale.

Il mini PC di Beelink a meno di 200 euro

Queste le specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Celeron J4105, chip grafico Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 128 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.0, Ethernet, due uscite video HDMI 2.0, quattro porte USB 3.0, slot per la lettura di schede microSD, possibilità di installare un ulteriore disco fisso da 2,5 pollici e jack audio da 3,5 mm.

Preinstallato il sistema operativo Windows 10 Home così da poter iniziare fin da subito a lavorare non appena connesso a un monitor. Le spese di spedizione sono incluse nello sconto del 29% sul prezzo di listino praticato oggi da Amazon.