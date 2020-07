L'unità SSD da 240 GB di SanDisk oggi a -57%

Una soluzione per lo storage evoluta con una spesa davvero piccola: la SSD da 240 GB di SanDisk è oggi offerta al prezzo scontato di 29,90 euro sullo store online di Unieuro. Ideale per l’integrazione nei PC di chi desidera rapidità in fase di avvio del sistema operativo e nella gestione di tutte le operazioni quotidiane, dall’editing dei documenti all’elaborazione dei contenuti.

SSD SanDisk in offerta: -57% per quella da 240 GB

Le prestazioni sono senza compromessi, fino a venti volte superiori rispetto a quelle di un disco fisso tradizionale: si arriva a 530 MB/s in fase di lettura e fino a 440 MB/s in scrittura per tempi di caricamento e salvataggio dei dati ridotti al minimo. L’interfaccia di connessione è Serial ATA III.

Con un fattore di forma da 2,5 pollici (dimensioni 69,9×58,1×127 mm) e la qualità garantita dal marchio SanDisk, con il 57% di sconto sul prezzo di listino è un affare da non perdere. Gli acquirenti possono optare per il ritiro gratuito in negozio oppure scegliere la consegna a domicilio immediata aggiungendo 4,99 euro.