Tastiera e mouse wireless a -60% su eBay

Ingombro ridotto al minimo per il massimo della portabilità: il kit con tastiera e mouse wireless da affiancare al computer proposto oggi su eBay al prezzo di 11,99 euro è ideale per coloro che in vista di una vacanza o di una trasferta non vogliono scendere a compromessi in termini di produttività. Incluso nella confezione il ricevitore da collegare alla porta USB per la trasmissione.

Offerte eBay: tastiera e mouse wireless a 11,99 euro

Dal punto di vista del design balza all’occhio l’aspetto minimalista delle periferiche, accentuato dalla loro colorazione bianca. Presenti sulla tastiera le frecce direzionali così come i pulsanti funzione attivabili semplicemente premendo “Fn” in modo da accedere all’esecuzione rapida di comandi ad esempio per controllare la riproduzione dei contenuti multimediali o per regolare il volume.

La spedizione è gratuita, inclusa nello sconto del 60% sul prezzo di listino (invece di 29,99 euro). Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni. Il venditore che oggi propone l’offerta su eBay può contare su oltre 20.000 feedback positivi raccolti dagli utenti della piattaforma.