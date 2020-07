Stampante HP multifunzione a soli 49,99 euro

Ha tutto ciò che serve per gestire ogni aspetto della produttività, a casa in smart working così come sulla scrivania dell’ufficio: HP DeskJet 2630 è una stampante all-in-one che all’interno di un ingombro piuttosto compatto racchiude tutte le caratteristiche di una multifunzione completa. Oggi è proposta su eBay in sconto al prezzo di 49,99 euro.

HP DeskJet 2630 a -16% su eBay

Funge ovviamente da stampante per l’archiviazione o l’invio dei documenti cartacei, ma anche da scanner per la loro acquisizione in formato digitale e come fotocopiatrice. A rendere più semplice le operazioni la dotazione del modulo WiFi con supporto alla tecnologia WiFi Direct che toglie di mezzo la necessità di utilizzare i cavi. Tra le altre specifiche si segnala la risoluzione massima di 4800×1200 dpi e la velocità che arriva a 7,5 ppm in bianco e nero e a 5,5 ppm a colori.

Tutto questo oggi con il 16% di sconto sul prezzo di listino. Il prodotto si trova in Italia e la spedizione è inclusa nel prezzo con consegna a domicilio in pochi giorni. Il venditore che oggi propone l’offerta può contare oltre 200.000 feedback positivi su eBay.