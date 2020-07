Back to School: € 300 di sconto sul Surface Pro 7

Lasciato alle spalle un anno decisamente anomalo, ci si prepara per una nuova stagione formativa: il Back to School è alle porte e considerando come con tutta probabilità le modalità della didattica a distanza continueranno a essere integrate nelle dinamiche che legano alunni e insegnanti, poter contare su un valido supporto tecnologico all’attività è essenziale. A tal proposito segnaliamo qui oggi l’offerta di Microsoft che consente di acquistare un Surface Pro 7 beneficiando di uno sconto fino a 300 euro.

Surface Pro 7, sconto studenti: -300 euro

Il prodotto non ha bisogno di presentazioni: è la generazione più recente del dispositivo 2-in-1 che alla versatilità di un tablet unisce le funzionalità del sistema operativo Windows 10 nella sua versione completa. La configurazione hardware può essere personalizzata in termini di specifiche tecniche con l’inclusione di processori Intel Core i3 o Core i5, 8 oppure 8 GB di RAM, unità da 128 GB a 1 TB per lo storage, così da andare a soddisfare ogni esigenza.

Il tutto nascosto sotto un display touchscreen da 12,3 pollici in alta risoluzione con cui interagire tramite pennino oppure da affiancare a una tastiera fisica e un mouse per essere trasformato in un vero e proprio laptop. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design con la possibilità di scegliere tra le finiture Platino e Nero.

Lo sconto per studenti è disponibile per studenti che frequentano le scuole elementari, medie o superiori così come per personale docente e genitori, fino al 31 dicembre 2020 o ad esaurimento scorte. La spedizione è gratuita, così come l’eventuale reso.