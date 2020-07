-45% sul monitor curvo C24F396 per i Samsung Days

Pannello curvo da 24 pollici (curvatura 1800R) con risoluzione Full HD e funzione Eco-Saving per ridurre il consumo energetico: sono queste le principali caratteristiche di Samsung C24F396, il monitor oggi offerto su Amazon al prezzo di 119,99 euro con uno sconto del 45% in occasione dell’evento Samsung Days.

Il monitor curvo Samsung C24F396 a -45% su Amazon

Adatto al lavoro in smart working così come per la didattica a distanza o l’intrattenimento multimediale, è dotato di un connettore HDMI e di un altro VGA per il collegamento delle fonti video, siano esse il computer o altro. Tra le specifiche tecniche spiccano anche il tempo di risposta pari a solo 4 ms e il supporto alla tecnologia FreeSync di AMD.

A caratterizzare il design di Samsung C24F396 sono uno stile minimalista e le cornici sottili che circondano il pannello. Tutto questo oggi con uno sconto del 45% sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e immediata verso tutta Italia.