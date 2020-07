Logitech K780, tastiera wireless multidispositivo

Con Logitech K780 è possibile configurare la tastiera per il funzionamento su tre dispositivi differenti, passando dalla sincronizzazione con l’uno o con l’altro attraverso al semplice pressione di un pulsante: una periferica wireless oggi proposta su Amazon al prezzo scontato di 74,99 euro.

Logitech K780 in sconto: una tastiera, più dispositivi

Ideale per chi si trova ad esempio a dover gestire la posta elettronica o l’editing dei documenti in mobilità su smartphone o tablet, in perfetto stile smart working, è pienamente compatibile con le piattaforme Windows, macOS, Chrome OS, Android e iOS. La trasmissione delle informazioni avviene senza fili, via Bluetooth. Per l’alimentazione sono necessarie tre batterie AAA preinstallate che garantiscono un’autonomia fino a due anni.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design: la parte superiore è modellata proprio per accogliere un dispositivo mobile, mantenendolo inclinato durante l’utilizzo. L’offerta con il 28% di sconto sul prezzo di listino proposta oggi da Amazon è temporanea. La spedizione è gratuita e immediata per tutti.