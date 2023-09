Kena 150GB per TUTTI i gestori, novità assoluta

Kena, operatore mobile subentrato a Noverca, ha lanciato la sua nuova offerta in portabilità da tutti i gestori con 150GB a disposizione su base mensile. Inoltre, in queste ore c’è una gradita novità! Per chi decider di aderire a questa succulenta tariffa il carrier in questione vi regalerà anche 100GB al mese per 6 mesi.

Inoltre, il costo di attivazione e quello relativo alla spedizione della scheda SIM sono pari a 0€.

Kena: PROMO per tutti con 150GB

La nuova promozione prevede ogni mese ben 150 Giga di traffico dati in LTE su rete TIM con VoLTE già preattivato e disponibile su alcuni device compatibili, minuti senza limiti verso qualsiasi operatore mobile nazionale sia mobile che fisso e 200 messaggi testuali sempre verso tutti i gestori mobili nazionali. Il tutto per soli 12,99 euro ogni mese con addebito su credito residuo.

Come ogni promozione di Kena Mobile anche la suddetta non ha alcun vincolo contrattuale. Inoltre, il bundle dati disponibile nell’Unione Europea ammonta a ben 12 Giga ogni mese.

La nuova tariffa disponibile ONLINE in queste ore è richiedibile esclusivamente in portabilità da qualsiasi gestore mobile nazionale anche non MVNO. Inoltre, la velocità di navigazione stimata ammonta a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Le sorprese non sono però finite qui! Infatti, con l’attivazione della Ricarica Automatica, sarà possibile ricevere in regalo ulteriori 50 Giga mensili.

Come si attiva

La tariffa a meno di 13 euro mensili che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE, direttamente da App oppure chiamando il 181. Come già detto, non è previsto alcun contributo di attivazione grazie al’iniziativa promossa dal virtuale. La spedizione della scheda SIM è gratuita ed avviene tramite posta ordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.