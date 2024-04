Kena Mobile 150GB: ora con primo mese GRATIS

L’offerta di Kena Mobile presenta un pacchetto incredibilmente vantaggioso con 150GB di internet, il primo mese gratuito e un costo mensile super conveniente di soli 5,99€. Medita sull’opportunità di usufruirne in quanto include minuti illimitati per le chiamate nazionali e 200 SMS, offrendo un’eccezionale soluzione per navigare in internet e restare in contatto senza doverti preoccupare dei costi.

Kena Mobile 150GB: i dettagli

Costo mensile : 5,99€ dopo il mese iniziale gratuito .

: 5,99€ dopo il . Dati : 150GB in 4G, ma per ottenere l’intera quantità di 150GB, è necessario attivare la ricarica automatica che fornisce 50GB aggiuntivi a quelli inclusi. Inoltre, include anche 6,5 Giga da utilizzare in roaming.

: in 4G, ma per ottenere l’intera quantità di 150GB, è necessario attivare la ricarica automatica che fornisce 50GB aggiuntivi a quelli inclusi. Inoltre, include anche 6,5 Giga da utilizzare in roaming. Chiamate : minuti illimitati verso numeri nazionali.

: minuti verso numeri nazionali. SMS : 200 messaggi verso numeri nazionali.

: verso numeri nazionali. Rete di appoggio: rete 4G di TIM, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload per navigare.

L’offerta è disponibile esclusivamente online e non può essere attivata presso i punti vendita fisici di Kena. È inoltre importante notare che questa promozione è riservata a coloro che passano a Kena mantenendo il proprio numero proveniente da operatori specifici. In alternativa, è possibile aderire alla tariffa in questione anche richiedendo una nuova numerazione.

Costi ed altro

Ci sono molteplici ragioni per considerare questa promozione. In primo luogo, il primo mese gratuito rappresenta un ottimo incentivo per provare i servizi di Kena senza alcun impegno iniziale. Inoltre, il piano tariffario combinato con una quantità generosa di dati, chiamate illimitate e SMS, tutto a un costo mensile molto competitivo, la rende un’opportunità imperdibile per chi desidera una soluzione completa per la propria telefonia mobile.

Il costo di attivazione, inoltre, è completamente gratuito aderendo ai consensi commerciali. In caso di non adesione, il contributo iniziale è pari a 4 euro.