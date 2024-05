Fastweb Casa: fibra 1 Gbps, Wi-Fi 6 e chiamate illimitate a 29,95€

Attiva l’offerta speciale di Fastweb Casa e avrai la fibra ultraveloce fino a 1 Gbps per navigare, lavorare, giocare e guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming, oltre alle chiamate illimitate, tutto questo a soli 29,95 euro al mese. Il router NeXXt One con la velocità della rete Wi‑Fi 6 è incluso, così come l’attivazione. E non è tutto.

Perché conviene scegliere Fastweb Casa

La promozione in corso comprende anche l’assicurazione di Quixa (a scelta tra Assistenza Casa per l’abitazione o Assistenza Pet per cani e gatti) e l’accesso ai corsi online della Fastweb Digital Academy su tematiche come intelligenza artificiale, inserimento nel mondo del lavoro, cybersecurity, creatività, skill digitali, marketing, social e molto altro ancora. Per tutti i dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

La prima cosa da fare è verificare la copertura, così da accertarsi che il proprio indirizzo sia raggiunto da Fastweb Casa e con quale velocità.

Volendo, con l’opzione Plus, a 3 euro in più al mese, è possibile aggiungere due vantaggi esclusivi. Il primo è un servizio di assistenza premium. Il secondo, invece, è un benefit mensile a scelta tra streaming in omaggio sulla piattaforma Infinity+, due biglietti per il cinema, abbonamento al formato digitale di Repubblica o La Stampa o l’iscrizione a BuddyFit per fitness, pilates, yoga o meditazione. Un altro extra proposto è Wi-Fi Booster, un ripetitore che amplifica la portata del segnale wireless e lo porta in modo ottimale in ogni angolo della casa.

Infine, va sottolineato che, per i 30 giorni successivi all’attivazione, è possibile cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa, ottenendo un rimborso completo dei costi sostenuti nel primo mese. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale.