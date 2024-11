Passa a ho.Mobile: scopri l’offerta con 200 giga

Per chi è alla ricerca di un piano vantaggioso che offra una grande quantità di dati e la qualità della rete Vodafone, ho.Mobile ha la soluzione: con 200 Giga di traffico dati a soli 9,99€ al mese, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Dettagli dell’ offerta 200 giga a solo 9,99€ al mese

L’offerta di ho. Mobile è disponibile a 9,99€ al mese e include:

200 Giga di traffico dati

Minuti e SMS illimitati

Attivazione nuovo numero : attivando un nuovo numero, il costo di attivazione è 2,99€ .

: attivando un nuovo numero, il costo di attivazione è . Trasferimento del numero : se invece si trasferisce il numero da un altro operatore il costo di attivazione può partire da 2,99€ , ma varia in base all’operatore di provenienza.

: se invece si trasferisce il numero da un altro operatore il costo di attivazione può partire da , ma varia in base all’operatore di provenienza. SIM gratis : In entrambi i casi, la SIM è completamente gratuita.

: In entrambi i casi, la SIM è completamente gratuita. Prima ricarica: Al momento dell’attivazione, è prevista una prima ricarica di 10,00€, da utilizzare per coprire il costo mensile della prima offerta attivata.

L’offerta di ho. Mobile è ideale per chi cerca un servizio affidabile e trasparente. In aggiunta a un prezzo competitivo, ho.Mobile offre anche la garanzia di un’ottima qualità di rete. Con la copertura Vodafone, puoi fare affidamento su una connessione stabile e veloce, perfetta per navigare, guardare video in streaming e restare sempre connesso, ovunque tu sia. Inoltre, il servizio clienti di ho.Mobile è sempre pronto ad assisterti, rendendo la gestione del tuo piano facile e senza stress.

Attivazione dell’offerta

Attivare l’offerta ho.Mobile è semplice e veloce. Ecco i passaggi:

Registrati inserendo i tuoi dati Effettua la prima ricarica di 10,00€ scegliendo il metodo di pagamento che preferisci. Ricevi la SIM a domicilio oppure ritirala presso un punto vendita autorizzato.

Una volta completata l’attivazione, potrai subito iniziare a usufruire dei 200 Giga di traffico dati e di tutti i vantaggi inclusi nel piano.

Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.