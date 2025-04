Iliad Box a 21,99€ è un affare: risparmia ora 48€ all'anno

Le offerte per la connessione domestica sono tantissime e scegliere quella giusta potrebbe sembrare complicato. In realtà non è così, perché Iliad Box è nettamente una delle migliori fibre presenti sul mercato, dal momento che è tra le più veloci e affidabili in circolazione, con prestazioni davvero di alto livello.

I suoi punti di forza principali? La fibra 100% ottica FFTH e il modem con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Ma include molti altri servizi, che vedremo nelle prossime righe. Prima di entrare nel dettaglio, vogliamo farti notare che in questo momento Iliad Box è in offerta a soli 21,99€ al mese invece di 25,99€. Ciò equivale a 4€ in meno al mese, ovvero 48€ di risparmio. Non bisogna tergiversare troppo: la promozione non durerà molto, quindi meglio approfittarne ora andando sul sito ufficiale di Iliad.

Iliad Box offre prestazioni superiori ad un prezzo basso

Le velocità offerte da Iliad Box variano in base all’area geografica dove è ubicata l’abitazione. Ovvero:

Aree raggiunte da tecnologia FTTH EPON : download fino a 5 Gbit/s, upload fino a 700 Mbit/s;

: download fino a 5 Gbit/s, upload fino a 700 Mbit/s; Aree coperte da tecnologia FTTH GPON : download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s, come ad esempio in alcune aree di Milano, Torino e Bologna;

: download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s, come ad esempio in alcune aree di Milano, Torino e Bologna; Nelle aree bianche: fino a 1Gbit/s in download e fino a 300Mbit/s in upload.

Questo aspetto è sicuramente da tenere in considerazione, ma la vera qualità di Iliad Box sta nel modem Wi-Fi 7, cioè l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. Così è possibile navigare con prestazioni ancora più elevate sia in download che in upload. Da menzionare anche le chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, incluse nell’offerta.

Ribadiamo la promozione del momento: Iliad Box al prezzo di 21,99€ al mese invece di 25,99€. Nota bene: la promozione in questione è concessa solo a chi ha attivato un’offerta da 9,99€ o 11,99€ al mese. Per avere maggiori dettagli basta andare sul sito di Iliad.