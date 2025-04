Costi del roaming addio con il servizio eSIM Saily

Il servizio eSIM di Saily offre piani dati per un viaggio all’estero dal prezzo concorrenziale, grazie ai quali tutti possono dire addio ai costi esorbitanti del roaming. Tra le altre cose, in questi giorni è possibile beneficiare di un extra sconto in carrello del 5% sui piani da 10 e 20 Giga utilizzando il codice SAILYSPRING in fase di check-out.

Sono diversi i principali punti di forza dell’eSIM Saily, due su tutti i prezzi concorrenziali rispetto ad altri servizi analoghi e le funzionalità di privacy integrate in ciascun piano. Quest’ultime provengono dall’eredità di NordVPN, l’app VPN punto di riferimento del mercato per una navigazione sicura e privata in Internet.

Come funziona il servizio eSIM Saily

Nell’introduzione abbiamo sottolineato che Saily è per tutti. Il motivo? Al di là del prezzo, il riferimento è alla semplicità d’uso tanto della piattaforma web quanto della procedura d’installazione dell’eSIM sul proprio dispositivo.

Il primo passo consiste nel collegarsi al sito ufficiale di Saily. Dopodiché si preme sul box “Cerca destinazione” e si seleziona la località dove si è diretti, ipotizziamo ad esempio negli Stati Uniti.

Subito dopo si apre una nuova schermata contenente i piani dati disponibili: 1 Giga per 7 giorni, 3 Giga per 30 giorni, 5 Giga per 30 giorni, 10 Giga per 30 giorni, 20 Giga per 30 giorni e Giga illimitati per 15 giorni.

Ora non resta che selezionare il piano desiderato e fare clic sul pulsante in basso “Procedi con il pagamento”. In questa fase, se disponibile, occorre inserire il coupon per ottenere uno sconto sul proprio ordine: in questo caso basta cliccare su “Hai un coupon?”, inserire SAILYSPRING e premere su “Applica”.

Dopo l’acquisto, bisogna scaricare l’app Saily e seguire le istruzioni passo dopo passo contenute nell’applicazione per completare l’installazione dell’eSIM. Per quanto riguarda l’attivazione, invece, Saily consiglia di attivare il piano il giorno stesso della partenza dall’Italia, così da avere Internet subito disponibile appena si arriva a destinazione.