Kena Mobile: PROMO BOMBA con 150GB e 1 mese a 0€

L’offerta promozionale di Kena Mobile a 5,99€ al mese per 150 Giga e senza costi di attivazione rappresenta un’opportunità davvero conveniente per chi desidera un piano dati generoso ad un prezzo conveniente. Con questa promozione, inoltre è possibile avere minuti illimitati e 200 SMS, oltre ad una considerevole quantità di dati.

Kena Mobile 5,99€: i dettagli

Con la promozione Kena 5,99 potrai usufruire di:

Chiamate illimitate : per contattare chi vuoi, quando vuoi, senza alcun limite.

: per contattare chi vuoi, quando vuoi, senza alcun limite. 200 SMS : per inviare tranquillamente messaggi a tutti i tuoi contatti.

: per inviare tranquillamente a tutti i tuoi contatti. 100 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload : per navigare velocemente e godere appieno della tua connessione. E se attivi il servizio di Ricarica Automatica , potrai ottenere 50 GB extra al mese, portando il pacchetto a 150 GB complessivi . Il pacchetto dati include anche 6,5 Giga da utilizzare in roaming quando viaggi in Unione Europea .

: per navigare velocemente e godere appieno della tua connessione. E se attivi il servizio di , potrai ottenere 50 GB extra al mese, portando il pacchetto a . Il pacchetto dati include anche da utilizzare in roaming quando viaggi in . Primo mese a 0€: potrai addirittura usufruire di un mese gratuito di questa promozione.

Per poter aderire all’offerta Kena 5,99, è necessario effettuare la portabilità del numero da specifici operatori, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile ed altri MVNO minori. Questa tariffa low-cost è richiedibile ONLINE solo per chi passa al second brand TIM, non è possibile attivarla per chi necessita di avere una nuova numerazione.

Costi ed altro

L’attivazione ha un costo di 4 euro una tantum, è possibile azzerare tale contributo iniziale acconsentendo ai consensi commerciali.

La promozione di Kena Mobile si presenta come un’ottima scelta per coloro che cercano un pacchetto dati ampio a un costo contenuto, specialmente per coloro che effettuano la portabilità da operatori appositamente indicati. Quindi, non farti scappare questa opportunità attivabile solo ONLINE in completa autonomia!