KenaMobile: PROMO 150GB a 7,99 euro al mese

Continua ancora la PROMO di KenaMobile con 150 Giga di internet a meno di 8 euro al mese con primo mese, attivazione, SIM e spedizione GRATIS! Questa tariffa è attivabile solo in portabilità da specifici MVNO ed è in scadenza a fine mese.

Vediamo nei dettagli l’offerta dell’operatore virtuale di TIM senza vincoli e con prezzo bloccato per sempre!

KenaMobile PROMO: 150GB in scadenza!

La tariffa in portabilità prevede ben 150 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM con velocità massima raggiungibile stanziata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso qualsiasi operatore mobile e fisso e 500 SMS sempre verso tutti i carrier mobili nazionali. Il tutto ad un prezzo davvero incredibile! Stiamo parlando di meno di 8 euro al mese con rinnovo su credito residuo.

Il prezzo dei 7,99 euro mensili è bloccato per sempre. La promozione non ha alcun vincolo proprio come tutte le offerte di Kena. Inoltre, nel canone mensile troviamo anche 7 Giga di traffico internet in roaming in LTE da utilizzare in tutta Europa.

La promozione in questione è attivabile in portabilità solo provenendo da Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, HO Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, elimobile, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 8 euro al mese con ben 150 Giga ha un contributo iniziale pari ad 1,99 euro una tantum. La spedizione della SIM è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.