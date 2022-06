Khaby Lame e Binance insieme: la stretta di mano

A pochi giorni di distanza dall’annuncio relativo all’accordo siglato con Cristiano Ronaldo per gli NFT, l’exchange di criptovalute numero uno al mondo mette a segno un altro colpo importante, ingaggiando Khaby Lame. Conta 144,9 milioni di follower su TikTok (dove è l’account più seguito) e 78,4 milioni su Instagram. Il 22enne influencer italo-senegalese diventa così Brand Ambassador di Binance a livello globale.

Come si legge nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione, l’obiettivo dichiarato è quello di far leva sulla popolarità del ragazzo sui social per aumentare la consapevolezza e l’adozione del Web3. Queste le sue parole.

Considero i miei follower come la mia famiglia, e sono sempre alla ricerca di nuove sfide e contenuti interessanti da condividere con loro. Sono stato incuriosito dal Web3 per un po’ di tempo, e ho colto al volo l’opportunità di collaborare con una società leader come Binance perché si allinea perfettamente con quello che faccio di solito: rendere le cose complesse facili e divertenti per tutti!

Meet our new brand ambassador @KhabyLame, the most followed creator on TikTok 🤲🏾

Through this partnership we will:

🔸Drive crypto education

🔸Launch exclusive Khaby Lame NFT collections

🔸Debunk crypto & Web3 myths

🔸Grow the industry & #Binance ecosystem

Welcome aboard Khaby! pic.twitter.com/pZi36Lcwl7

— Binance (@binance) June 30, 2022