Cristiano Ronaldo con Binance per gli NFT

La stretta di mano confermata tra Cristiano Ronaldo e Binance ha un duplice obiettivo dichiarato. Il primo è far conoscere il Web3 ai fan del campione. Il secondo, invece, creare una serie di NFT che saranno messi in vendita esclusivamente sul marketplace gestito dall’exchange. La prima collezione arriverà entro l’anno.

Si parla di una partnership con durata pluriennale. Non è chiaro quale sarà la natura dei Non-Fungible Token realizzati. Ad ogni modo, non si tratta del primo contatto di CR7 con il mondo delle piattaforme decentralizzate: a marzo 2021, quando ancora indossava la maglia bianconera, è stato premiato con 770 fan token $JUV. Di seguito le parole del fuoriclasse portoghese (contenute nel comunicato stampa giunto in redazione) e il suo lancio su Twitter dove è seguito da 101,2 milioni di follower.

Il rapporto con i fan è molto importante per me, quindi l’idea di offrire esperienze e modalità di accesso senza precedenti attraverso questa piattaforma NFT è qualcosa di cui volevo far parte. So che i fan apprezzeranno la collezione tanto quanto me.

Proud to be partnering with @binance

Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.

I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022