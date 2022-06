VERTU con Binance: smartphone di lusso e NFT

Il marchio VERTU compie 22 anni e, per celebrare la ricorrenza, ha deciso di siglare una partnership con Binance. Il risultato della stretta di mano è una serie di NFT battezzata Constellation VCXP, i cui primi 1.000 asset sono stati messi in vendita proprio sul marketplace dedicato ospitato dall’exchange di criptovalute.

NFT e smartphone di lusso: l’iniziativa di VERTU e Binance

Gli acquirenti non solo hanno diritto a reclamare la proprietà del Non-Fungible Token, ma riceveranno un’unità dello smartphone Constellation X Ulm Phone che VERTU produrrà in un’edizione limitata da 10.555 pezzi. Una prima assoluta per l’ambito mobile.

Questo debutto è una world premiere. Nessun altro brand ha mai lanciato un nuovo smartphone attraverso una collezione NFT, creando una community Web 3.0.

Va specificato che il prezzo non è dei più accessibili: si aggira intorno all’equivalente di 5.000 euro. Dopotutto, VERTU da sempre associa il proprio marchio al segmento di mercato degli smartphone di lusso, proponendo articoli decisamente di nicchia.

Per quanto riguarda il dispositivo in sé, sono queste le sue principali specifiche tecniche: display da 6,7 pollici da 120 Hz, processore octa core, 12 GB di RAM, supporto dual SIM, fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e modulo 5G.

Una parte dei proventi dell’iniziativa sarà redistribuita tra la community e in progetti di beneficenza. Queste le modalità rese note, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione:

premi in criptovalute da 20.000 a 100.000 dollari messi in palio per ogni 79 NFT acquistati;

un contest con quattro premi per un valore complessivo pari a un milione di dollari sarà organizzato alla vendita dell’ultimo asset, il numero 10.555;

donazione da 500.000 dollari in favore di Medici Senza Frontiere.

Come già scritto, i primi 1.000 NFT sono in vendita sul marketplace ospitato dall’ exchange di Binance. Gli altri saranno invece resi disponibili attraverso la piattaforma Galler.io e mediante il sito ufficiale di VERTU Paris.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.