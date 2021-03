Ronaldo premiato con 770 Fan Token $JUV

Ronaldo ha battuto il record di goal segnati da Pelé, segnando un tripletta contro il Cagliari. Prima della partita contro il Benevento, il campione portoghese ha ricevuto una maglietta celebrativa dal Presidente Andrea Agnelli e 770 Fan Token $JUV, diventando così il primo calciatore al mondo ad essere premiato con asset digitali.

Fan Token con blockchain Chiliz

I Fan Token sono uno strumento digitale che permette ai tifosi di interagire con la squadra di calcio preferita attraverso sondaggi e votazioni. I “gettoni” possono essere scambiati e usati sulla piattaforma Socios.com basata sulla blockchain Ethereum di Chiliz. Mediante le app per Android e iOS si possono acquistare i token #CHZ che poi sono convertiti nei Fan Token della squadra. Ci sono anche giochi che permettono di ricevere token gratuiti.

La Juventus è stata la prima società al mondo a lanciare i propri Fan Token $JUV nel 2019. Successivamente altri club hanno aderito al network, tra cui Roma, Milan, Novara, PSG, Manchester City, Barcellona e Atletico Madrid. Attualmente il valore del token Chiliz è circa 0,44 euro, nettamente inferiore a quello raggiunto dai Bitcoin.

L’attuale capitalizzazione di mercato per i Fan Token ha superato i 400 milioni di dollari, mentre il volume di scambio ammonta a circa 50 milioni di dollari al giorno. Chiliz ha invece una capitalizzazione di mercato pari a circa 3 miliardi di dollari. Chissà se i 770 Fan Token $JUV basteranno a Ronaldo per far dimenticare la sconfitta contro il Benevento (difficile, ndr).