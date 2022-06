NFT: eBay annuncia l'acquisizione di KnownOrigin

L’interesse di eBay nei confronti del mondo NFT è noto ormai da tempo, fin da quando il colosso dell’e-commerce ha confermato la volontà di inaugurare un marketplace dedicato. Oggi arriva un’ennesima conferma, sotto forma di acquisizione: la società ha annunciato in via ufficiale di aver allungato le mani su KnownOrigin.

KnownOrigin è l’acquisizione di eBay per gli NFT

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di una piattaforma che consente ad artisti e creatori di mettere in vendita i loro Non-Fungible Token. Fondata nel 2018, ha sede a Manchester, in Inghilterra.

I dettagli relativi all’investimento economico messo sul tavolo da eBay per chiudere con successo l’acquisizione non sono stati resi noti. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole del CEO Jamie Iannone, alla guida del gruppo dall’aprile 2020.

eBay è la prima scelta per le persone di tutto il mondo alla ricerca dell’oggetto perfetto, difficile da trovare, da aggiungere alla loro raccolta. Grazie a questa operazione rimarremo un sito leader, considerando come la nostra community stia sempre più aggiungendo beni collezionabili.

1/7 The mission was simple: could we build a new platform that would empower creators and give digital artists a chance to earn a living doing what they love. pic.twitter.com/X5zCkJHj1B — KnownOrigin.io (@KnownOrigin_io) June 22, 2022

Chi è alla ricerca di NFT da acquistare oppure cerca una piattaforma per la loro vendita (o rivendita) può al momento guardare agli strumenti messi a disposizione dall’ exchange crypto Binance, uno dei primi ad aprire un marketplace dedicato proprio a questa tipologia di asset digitali.

Tornando a eBay, il mese scorso ha prodotto una serie di token (in collaborazione con la realtà OneOf) dedicati al mondo della NHL e ai tifosi che seguono le squadre dell’hockey su ghiaccio statunitense. Proprio come con carte e figurine tradizionali, ognuno è caratterizzato da un proprio livello di rarità a cui è legato il prezzo. La spesa minima è ad ogni modo piuttosto accessibile: si parte da soli 10 dollari.

