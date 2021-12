eBay sospende alcuni suoi utenti, ma è un errore

Tra le piattaforme per fare acquisti online, eBay è senza dubbio fra quelle maggiormente utilizzate dagli utenti di tutto il mondo. Non sorprende, dunque, che ritrovarsi improvvisamente impossibilitati ad usare il proprio account possa generare veri e propri attimi di panico, come successo a molti utenti nella giornata di venerdì 3 dicembre.

eBay: account sospesi improvvisamente e senza motivo

A causa di un bug del celebre sito, infatti, svariati utenti hanno segnalato su Reddit e Twitter di essersi improvvisamente ritrovati con il loro account eBay sospeso senza alcuna ragione. Le segnalazioni provenivano pure da utenti registrati sin dagli albori della piattaforma e con il 100% di feedback positivi. Altri hanno fatto presente di essersi visti cancellare le aste in corso e gli acquisti effettuati tramite “Compralo subito”.

La cosa è stata comunicata agli interessati tramite un'email che, appunto, annunciava la sospensione dell'account, dicendo che gli utenti di riferimento stavano mettendo la comunità di eBay a rischio. Allertate, molte delle persone coinvolte si sono subito messe in contatto con l'assistenza del sito che, però, non ha fatto altro che confermare il fatto che il blocco dell'account era effettivamente in atto, senza fornire ulteriori spiegazioni al riguardo.

Soltanto dopo diverse ore, eBay ha fatto sapere a mezzo che si è trattato di un errore e che la situazione è stata risolta, informando gli utenti interessanti e invitando coloro per i quali risulta ancora bloccato l'account a contattare il supporto per risolvere.

Da notare che sebbene eBay abbia riconosciuto il problema, non è ancora chiaro in quanti siano stati effettivamente coinvolti e, soprattutto, quale sia stato il reale motivo in base al quale si è verificato ciò. Si ipotizza però che il tutto possa essere stato causato da qualche falla nell'algoritmo di eBay.