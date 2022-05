eBay entra nel mercato NFT passando per l'l'NHL

Non importa che il mercato NFT sia caduto rapidamente, lasciando sulla strada molti dubbi circa le sue reali potenzialità. Non importa nemmeno che le principali collezioni (a partire dalla Bored Ape) abbiano visto il proprio valore crollare del 30% pur sovraperformando il mercato di riferimento. Non importa neppure che il momento dei cryptoasset sia ai minimi livelli, indicando difficoltà che hanno rapidamente spiazzato il precedente crypto-ottimismo. Non importa perché eBay guarda avanti ed entra nel mercato degli NFT a testa alta, con un’idea precisa e paventando la possibilità di estendere questo impegno nel futuro prossimo.

eBay + OneOf

Un ingresso che fa inevitabilmente rumore: il secondo marketplace al mondo si dedica infatti ai token per trasformare gli NFT in nuovi asset da scambiare sulla piattaforma. Per fare ciò il gruppo si è appoggiato al partner OneOf ed ha guardato in una direzione specifica: la NHL.

I primi NFT commercializzati su eBay saranno infatti quelli di Wayne Douglas Gretzky, vera e propria leggenda di questo sport. Il primo NFT sarà relativo ad una copertina di Sport Illustrated dedicata al campione, dopodiché saranno rilasciati NFT in forma animata raffiguranti tiri che Gretzky ha realizzato durante la sua carriera. Gli asset, 13 in tutto, saranno organizzati in quattro livelli (green, gold, platinum e diamond): ogni livello etichetta il tasso di “rarità” dell’NFT, così che il “diamond” possa raggiungere un valore maggiore in virtù del fatto che l’offerta sarà estremamente scarsa mentre il “green” conterà numeri maggiori e minor valore potenziale.

L’asta parte per tutti con un prezzo base di 10 dollari. La puoi trovare qui.

L’obiettivo di OneOf è evidente: “Non devi essere un esperto di crypto per comprare, vendere e collezionare NFT: OneOf e eBay porteranno le tecnologie Web3 ai prossimi 100 milioni di consumatori non-crypto-native“. NFT per le masse, insomma, il che è di per sé una buona idea: maggiore è la domanda potenziale, maggiore è la redditività di sistema. In questo la sinergia tra eBay e OneOf è un esperimento interessante, da valutarsi come nuova dimensione degli NFT e come nuova possibile piattaforma per un nuovo tipo di Non-Fungible Token.

Oggi per acquistare NFT occorre rivolgersi a piattaforme quali Binance o Coinbase. Il loro valore aggiunto sta nel fatto che consentono di gestire agilmente in un medesimo wallet criptovalute ed NFT, potendo dunque contemplare ad alto livello ogni cryptoasset. eBay punta chiaramente ad altro, a qualcosa di più simile alla raccolta delle figurine che non all’investimento economico di asset rari. La differenza sta nel pubblico di riferimento, nelle pulsioni all’acquisto e nelle dinamiche di prezzo che gli asset potranno trovare nel tempo.

