Kindle Colorsoft per leggere ore e ore, occasione SCONTO Amazon

Kindle Colorsoft non ho bisogno di presentazioni. La versione aggiornata del lettore e-reader più famoso al mondo è finalmente in sconto su Amazon. Ideale se vuoi farti un regalo di Natale speciale o vuoi realizzare il sogno di una persona cara. Non perdere la possibilità di risparmiare il 28% sul prezzo di partenza, ma mettilo subito in carrello con soli 194,99 €. Grazie a tutte le sue novità, le letture diventano ancora più coinvolgenti.

Con dimensioni compatte e uno schermo che si rinnova aggiungendo alle sue possibilità anche una gamma di colori, Kindle Colorsoft rende le letture più entusiasmanti che mai. Se ami leggere, questo prodotto è una vera chicca poiché replica l’effetto su carta e ti permette di accedere a tutti i tuoi libri preferiti in qualsiasi momento della giornata. Immagina mentre vai al lavoro, tirarlo fuori dalla borsa e leggi quel capitolo che tanto bramavi con la comodità più totale. Infatti, il lettore è leggerissimo così da poterlo mantenere anche con una sola mano e non stancarti mai. Sfrutta tutte le sue impostazioni per personalizzare lo schermo e rendere la lettura più accessibile attraverso sia la luce che la temperatura regolabili. In questo modo, anche di notte, potrai continuare a leggere le tue avventure senza dar fastidio a chi si trova in stanza con te.

Non solo, i prodotti firmati Amazon sono fantastici per tanti altri motivi. Questo, in particolare, oltre ad avere i colori a tua completa disposizione, ti offre una risoluzione avanzata così da poter accedere anche a fumetti e graphic novel senza alcuna limitazione. Toccando la parte alta dello schermo, poi, apri il menu con cui puoi modificare caratteri, spaziatura, orientamento, margini e tante altre piccolezze che fanno la differenza. La batteria è un altro vantaggio da non sottovalutare, visto che dura settimane intere con solo una carica.

Approfitta al volo dello sconto in corso su Amazon per acquistare il tuo Kindle Colorsoft a prezzo fantastico.Completa l’acquisto a soli 194,99 € approfittando dello sconto del 28% ora in corso.