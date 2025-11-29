Kindle Paperwhite (16GB) è ANCORA scontatissimo al Black Friday Amazon

Nonostante il Black Friday vero e proprio sia stato ieri, Amazon ti permette di usufruire ancora di sconti troppo elevati per sembrare veri. È il caso anche del Kindle Paperwhite. Se in questi giorni non sei riuscito ad approfittare dell’offerta, non ti preoccupare: sei in tempo. Rendi le tue letture digitali e fallo in grande stile con questo lettore che ti stupisce ad ogni utilizzo. Compralo a 149,99 euro scontato del 17% su Amazon.

Kindle Paperwhite è un prodotto che non lascia dubbi. Anche se è la prima volta che ti approcci al digitale, ti conquista dal primo utilizzo. È leggero, compatto, facile da avere sempre con te e rende le letture accessibili con le sue mille opzioni di personalizzazione. Questo modello monda un display da 7″ a filo, ossia senza alcun distacco tra cornice e schermo. Non ti aspettare l’effetto tablet poiché la tecnologia è completamente differente. Infatti è E Ink, simula la resa della carta e non stanca la tua vista. Con 16GB di spazio, la memoria non termina mai e puoi caricare sopra migliaia di libri e file per creare la tua libreria portatile. Tutto questo non basta? Goditi un sistema con Bluetooth per connettere cuffie, batteria che dura settimane intere e resistente all’acqua.

Ma veniamo al dunque, perché Paperwhite rende le letture più accessibili? Il suo potere sta nella personalizzazione. Non solo lo schermo è retroilluminato (regolabile) e può cambiare colore (grazie alle impostazioni di temperatura) ma puoi anche modificarlo a piacere. Mi spiego meglio, aprendo un qualunque libro accedi a un menù che ti fa cambiare il carattere, la grandezza del testo, l’orientamento dello schermo, la spaziatura tra una riga e l’altra e anche che tipo di margini utilizzare. In questo modo puoi leggere in modo confortevole in qualsiasi momento della giornata.

Approfitta del Black Friday esteso per acquistare il tuo lettore di ebook. Scegli Kindle Paperwhite scontato del 17% e compralo a 149,99 euro su Amazon.