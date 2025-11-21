 Kindle Scribe è eReader ma anche taccuino: con penna Premium inclusa (-25%)
Con Kindle Scribe il tuo lettore di e-book diventa anche un taccuino digitale, inclusa la penna Premium.
Con Kindle Scribe il tuo lettore di e-book diventa anche un taccuino digitale, inclusa la penna Premium.

Se la lettura in digitale è già apprezzata, fai il salto di qualità e compra un dispositivo che la potenzia all’ennesimo livello. Hai sempre desiderato poter appuntare mentre leggi o avere un taccuino digitale? Non puoi fare a meno di Kindle Scribe tra le tue mani. Con un grandissimo sconto del 25% grazie al Black Friday, oggi lo acquisti risparmiando più di un centinaio di euro. Se sei interessato, mettilo un carrello a soli 359,99 euro invece che a 479,99 euro su Amazon.

Kindle Scribe è un lettore di ebook ma anche un taccuino digitale. Un po’ come se fosse il tuo quaderno personale, puoi prenderti il lusso di leggere e appuntare tutto ciò che pensi nello stesso momento. Include in confezione la penna Premium che ti offre tutti gli strumenti necessari per un’esperienza senza limiti. Grazie al suo display con tecnologia e Ink, ti sembrerà di avere sotto gli occhi proprio dei fogli di carta. Rispetto a un Kindle classico, qui hai un pannello da 10,2 pollici super ampio e soprattutto comodo nel momento in cui inizierai a scrivere.

Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

Con una qualità pari a 300 ppi, sistema antiriflesso e tutte le opzioni che ti consentono di personalizzare l’impaginatura (carattere, grandezza, orientamento del testo, margini, spaziatura) la lettura sia per studio che per svago diventa estremamente più accessibile. Il dispositivo è dotato anche di schermo illuminato grazie a un sistema che poi regolare in base alle tue esigenze. Gioca con le varie impostazioni così da renderlo sempre in linea con ciò di cui hai bisogno e poter modificare persino la temperatura (più calda o più fredda). E che dire, infine, se non che la batteria e i suoi 64GB di spazio sono sufficienti per andare avanti settimane e settimane senza alcun terrore.

Compralo subito a soli 359,99 euro su Amazon. Kindle Scribe supera tutti i confini di un classico dispositivo e ti offre due prodotti da utilizzare tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

