Kingston, SSD 960GB: PREZZO STRACCIATO al Black Friday

Molto più veloce di un disco fisso tradizionale e fornita da un brand leader nel settore delle soluzioni per lo storage: la SSD da 960 GB della gamma Kingston A400 oggi può essere tua con uno sconto del 21% sul prezzo di listino proposto da Amazon, nel giorno del Black Friday.

SSD in offerta al Black Friday: Kingston A400 (960 GB)

Arriva alla velocità di 500 MB/s in fase di lettura e a 450 MB/s in scrittura, così da ridurre al minimo i tempi di attesa durante avvio, salvataggio o elaborazione dei dati. Il fattore di forma è da 2,5 pollici, l'interfaccia SATA. Tutte le info nella descrizione completa.

In queste ore la SSD da 960 GB della linea Kingston A400 è acquistabile al prezzo di soli 70,98 euro invece di 90,00 euro come da listino, grazie al Black Friday organizzato da Amazon.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.