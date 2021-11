Bici elettriche: hai voluto il Black Friday, pedala

Il Black Friday come occasione perfetta per acquistare una bici elettrica: segnaliamo qui il modello Nilox E-Bike J5 ideale per la città, proposto in queste ore su Amazon con un forte sconto da 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Le E-Bike di Nilox, oggi, sono un'occasione

Un mezzo a pedalata assistita con motore BAFANG da 250 W a tre velocità, batteria removibile Samsung, ruote da 26″ e cambio Shimano a sei marce. Può raggiungere una velocità massima di 25 Km/h e l'autonomia è sufficiente per percorrere fino a 55 chilometri con una sola ricarica. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistarla al prezzo di 599 euro invece di 799 euro in occasione del Black Friday organizzato da Amazon. Per chi preferisce altri fondi, c'è anche la mountain bike E-Bike X6 (nell'immagine qui sotto) proposta con uno sconto di 200 euro rispetto al listino.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.