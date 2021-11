Lettore CIE: ora o mai più (-13% al Black Friday)

Strumento indispensabile per l'accesso a servizi pubblici come quelli di INPS, INAILS, ANPR, Agenzia delle Entrate e per gli altri portatili della PA incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico, questo lettore per la Carta d'Identità Elettronica di ultima generazione (CIE 3.0) è disponibile in forte sconto su Amazon in occasione del Black Friday.

Identiv uTrust 3700F, lettore CIE 3.0 in forte sconto

Si tratta del modello Identiv uTrust 3700F che si connette a qualsiasi computer (supporto a Windows, macOS e Linux) tramite USB e non richiede alcuna installazione. È utile anche per ottenere le credenziali SPID in modo semplice e veloce. Legge tutti i documenti con chip NFC o RFID. Le dimensioni sono davvero compatte: ‎9,1×3,8×1,2 centimetri, il peso si attesta a 44 grammi. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare Identiv uTrust 3700F in offerta su Amazon al prezzo di 39,99 euro invece di 46,20 euro come da listino in occasione del Black Friday.

