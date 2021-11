Black Friday, l'altro AirTag: non perdere il Filo

Costa meno degli AirTag ma svolge medesime funzioni: proteggere un oggetto da furto o smarrimento. Presente sul mercato ben da prima, Filo Tag si fa notare ormai da qualche anno soprattutto in tempo di sconti proprio per l'utilità che riesce a formulare. Quest'anno è disponibile con nuova scontistica, con la quale puoi far tuo un bundle da 4 ad appena 51,92 euro.

Non perderai il Filo

Filo Tag consente di trovare oggetti perduti sfruttando l'apposita applicazione. L'app, infatti, è in grado di far squillare il Filo Tag a distanza, potendo così creare un segnale acustico potente che permetta di recuperare l'oggetto. Si pensi ad esempio a chiavi smarrite, a un portafoglio caduto, a uno zaino abbandonato: Filo Tag ha la forza di una connessione Bluetooth 4.0 Low Energy con portata fino a 80 metri.

Non appena il Filo Tag si allontana dallo smartphone, una notifica avvisa della perdita del segnale: così facendo si ha sempre coscienza di quel che si ha appresso, soprattutto quando si tratta di elementi importanti che si intende tutelare. La batteria interna ha durata di 12 mesi.

Tre i bundle disponibili:

Tre i colori disponibili (bianco, nero, rosso), con la versione blu presente soltanto nel bundle da 4. Un comodo gancio consente una solida presa, così da poterlo saldamente ancorare all'oggetto da proteggere. Non puoi perdere il Filo, insomma.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.