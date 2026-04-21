Questo smartphone da 6GB di RAM e 128GB di ROM a 119€ è una BOMBA

Cerchi un nuovo smartphone, ma non vuoi o non puoi spendere molto? Evita qualsiasi telefono che dopo solo un’ora di utilizzo ti fa venire i nervi. Grazie al POCO M7 hai un gioiellino da 6GB di RAM e 128GB di ROM, con processore potente e 144 Hz di refresh rate. Tutto questo e molto di più è tuo a un prezzo incredibile. Acquistalo adesso a soli 119,90 euro su Amazon! Si tratta di un’offerta a vendita rapida che può finire velocemente.

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Il POCO M7 è uno smartphone super furbo. Nonostante il prezzo così contenuto al suo interno nasconde tanta potenza e stabilità. Il display immersivo da 6,9 pollici con tecnologia Full HD+ a 144 Hz di frequenza di aggiornamento è una vera bomba di colori, immagini e dettagli. Inoltre, con la batteria da 7000 mAh hai tantissima autonomia per più di un giorno senza rinunciare alle tue passioni e a un utilizzo intensivo.

Il processore Qualcomm Snapdragon 685 è perfetto per vivere un’esperienza eccellente ad ogni utilizzo. Acquista adesso il POCO M7 a soli 119,90 euro su Amazon!