 Questo smartphone da 6GB di RAM e 128GB di ROM a 119€ è una BOMBA
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Questo smartphone da 6GB di RAM e 128GB di ROM a 119€ è una BOMBA

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone potente e fluido questo da 6GB di RAM e 128GB di ROM a soli 119€ su Amazon è una bomba folle.
Questo smartphone da 6GB di RAM e 128GB di ROM a 119€ è una BOMBA
Tecnologia Mobile
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Cerchi un nuovo smartphone, ma non vuoi o non puoi spendere molto? Evita qualsiasi telefono che dopo solo un’ora di utilizzo ti fa venire i nervi. Grazie al POCO M7 hai un gioiellino da 6GB di RAM e 128GB di ROM, con processore potente e 144 Hz di refresh rate. Tutto questo e molto di più è tuo a un prezzo incredibile. Acquistalo adesso a soli 119,90 euro su Amazon! Si tratta di un’offerta a vendita rapida che può finire velocemente.

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POCO M7, Smartphone 6+128GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Argento, Caricabatterie non incluso

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Il POCO M7 è uno smartphone super furbo. Nonostante il prezzo così contenuto al suo interno nasconde tanta potenza e stabilità. Il display immersivo da 6,9 pollici con tecnologia Full HD+ a 144 Hz di frequenza di aggiornamento è una vera bomba di colori, immagini e dettagli. Inoltre, con la batteria da 7000 mAh hai tantissima autonomia per più di un giorno senza rinunciare alle tue passioni e a un utilizzo intensivo.

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Pubblicato il 21 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 apr 2026
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