OPPO Reno15 Pro: lo smartphone super equilibrato crolla su eBay a 185€ in meno

Devi acquistare un nuovo smartphone ma non vuoi spendere cifre astronomiche e nemmeno ritrovarti con in mano un fermacarte? Allora ecco la soluzione migliore per te. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello l‘OPPO Reno15 Pro a soli 614,90 euro, anziché 799,99 euro, applicando il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai ottenere una grande risparmio di oltre 185 euro sul totale. Il prezzo di listino anche se non viene segnalato su eBay lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale. Inoltre questa promozione ti permette di dilazionare il pagamento in 3 rate da 214,97 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno15 Pro: best buy assoluto a questa cifra

Possiamo dire senza ombra di dubbi che a questa cifra l’OPPO Reno15 Pro è un best buy assoluto e non è certo da farselo scappare. Come dicevamo punta sull’equilibrio garantendo un design eccellente e prestazioni straordinarie. È resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP69 e pesa solo 188 grammi risultando molto maneggevole.

Possiede un display AMOLED da 6,32 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit. Inoltre in questa versione il potente processore MediaTek Dimensity 8450 viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. Offre poi una fotocamera posteriore con grandangolare da 200 MP, ultra grandangolare e teleobiettivo da 50 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP. Arriva fino a sera con ancora circa il 40% di autonomia grazie a una super batteria da 6200 mAh con la ricarica velocissima da 80 W.

Che stai aspettando dunque? Ovviamente non ci sono tantissime unità disponibili quindi devi essere rapido. Perciò corri su eBay acquista il tuo OPPO Reno15 Pro a soli 614,90 euro, anziché 799,99 euro, applicando il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.