 Apple evita un secondo ban per gli smartwatch negli USA
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple evita un secondo ban per gli smartwatch negli USA

Apple può continuare a importare e vendere gli smartwatch negli Stati Uniti perché la ITC ha stabilito l'assenza di violazioni dei brevetti di Masimo.
Apple evita un secondo ban per gli smartwatch negli USA
Business Tecnologia Mobile
Apple può continuare a importare e vendere gli smartwatch negli Stati Uniti perché la ITC ha stabilito l'assenza di violazioni dei brevetti di Masimo.
Apple

La International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti ha confermato la decisione preliminare di marzo. Apple non ha violato i brevetti di Masimo con la versione aggiornata della tecnologia di misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Gli Apple Watch possono dunque essere importati e venduti negli Stati Uniti.

Lo scontro legale continuerà nei prossimi mesi?

Lo scontro legale è iniziato quasi sei anni fa, quando Masimo ha denunciato Apple per la violazione di alcuni brevetti relativi alla tecnologia di misurazione del livello di ossigeno nel sangue effettuata con Watch Series 9 e Ultra 2 (solo i modelli venduti negli Stati Uniti). L’azienda di Irvine (acquisita da Danaher Corporation a febbraio) ha vinto il primo round e ottenuto il blocco delle importazioni degli smartwatch dalla ITC a fine 2023.

Apple ha successivamente rimosso la funzionalità e gli smartwatch sono tornati in vendita. Una giuria federale della California ha stabilito la violazione di un brevetto, imponendo il pagamento di 634 milioni di dollari a Masimo (Apple ha presentato appello). L’azienda di Cupertino ha quindi sviluppato una nuova tecnologia che sposta la misurazione sull’iPhone.

Dopo la nuova denuncia di Masimo, la ITC ha avviato un altro procedimento, al termine del quale un giudice ha stabilito l’assenza di violazioni da parte di Apple con la versione aggiornata della tecnologia. Nel fine settimana, l’intera commissione ha confermato la sentenza preliminare e chiuso il caso.

Un portavoce di Apple ha dichiarato:

Ringraziamo la ITC per la sua decisione che ci garantisce la possibilità di continuare ad offrire questa importante funzionalità per la salute ai nostri utenti. Per oltre sei anni, Masimo ha condotto un’incessante battaglia legale contro Apple e quasi tutte le sue richieste sono state respinte. Difenderemo sempre le nostre innovazioni e rimarremo concentrati su ciò che sappiamo fare meglio: offrire i migliori prodotti e servizi al mondo ai nostri utenti.

Nessun commento è arrivato da Masimo che potrebbe presentare appello e continuare lo scontro legale.

Fonte: Engadget

Pubblicato il 20 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Claude Mythos spaventa le banche: se l'AI diventa troppo potente

Claude Mythos spaventa le banche: se l'AI diventa troppo potente
Indagine in Francia contro X, nessun aiuto dagli USA

Indagine in Francia contro X, nessun aiuto dagli USA
Apple iPhone 17 Pro Max crolla su eBay e ora è un best buy assoluto

Apple iPhone 17 Pro Max crolla su eBay e ora è un best buy assoluto
Yahoo Mail down il 20 aprile: tutti gli aggiornamenti

Yahoo Mail down il 20 aprile: tutti gli aggiornamenti
Claude Mythos spaventa le banche: se l'AI diventa troppo potente

Claude Mythos spaventa le banche: se l'AI diventa troppo potente
Indagine in Francia contro X, nessun aiuto dagli USA

Indagine in Francia contro X, nessun aiuto dagli USA
Apple iPhone 17 Pro Max crolla su eBay e ora è un best buy assoluto

Apple iPhone 17 Pro Max crolla su eBay e ora è un best buy assoluto
Yahoo Mail down il 20 aprile: tutti gli aggiornamenti

Yahoo Mail down il 20 aprile: tutti gli aggiornamenti
Luca Colantuoni
Pubblicato il
20 apr 2026
Link copiato negli appunti