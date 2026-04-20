Apple evita un secondo ban per gli smartwatch negli USA

La International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti ha confermato la decisione preliminare di marzo. Apple non ha violato i brevetti di Masimo con la versione aggiornata della tecnologia di misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Gli Apple Watch possono dunque essere importati e venduti negli Stati Uniti.

Lo scontro legale continuerà nei prossimi mesi?

Lo scontro legale è iniziato quasi sei anni fa, quando Masimo ha denunciato Apple per la violazione di alcuni brevetti relativi alla tecnologia di misurazione del livello di ossigeno nel sangue effettuata con Watch Series 9 e Ultra 2 (solo i modelli venduti negli Stati Uniti). L’azienda di Irvine (acquisita da Danaher Corporation a febbraio) ha vinto il primo round e ottenuto il blocco delle importazioni degli smartwatch dalla ITC a fine 2023.

Apple ha successivamente rimosso la funzionalità e gli smartwatch sono tornati in vendita. Una giuria federale della California ha stabilito la violazione di un brevetto, imponendo il pagamento di 634 milioni di dollari a Masimo (Apple ha presentato appello). L’azienda di Cupertino ha quindi sviluppato una nuova tecnologia che sposta la misurazione sull’iPhone.

Dopo la nuova denuncia di Masimo, la ITC ha avviato un altro procedimento, al termine del quale un giudice ha stabilito l’assenza di violazioni da parte di Apple con la versione aggiornata della tecnologia. Nel fine settimana, l’intera commissione ha confermato la sentenza preliminare e chiuso il caso.

Un portavoce di Apple ha dichiarato:

Ringraziamo la ITC per la sua decisione che ci garantisce la possibilità di continuare ad offrire questa importante funzionalità per la salute ai nostri utenti. Per oltre sei anni, Masimo ha condotto un’incessante battaglia legale contro Apple e quasi tutte le sue richieste sono state respinte. Difenderemo sempre le nostre innovazioni e rimarremo concentrati su ciò che sappiamo fare meglio: offrire i migliori prodotti e servizi al mondo ai nostri utenti.

Nessun commento è arrivato da Masimo che potrebbe presentare appello e continuare lo scontro legale.