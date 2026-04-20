Il primo foldable che si apre come un libro è di Huawei

Mentre Apple e Samsung stanno ancora lavorando ai prototipi, Huawei ha messo in vendita il primo smartphone pieghevole con orientamento orizzontale, quello che si apre come un libro, non come un portafoglio. Il Pura X Max è disponibile in Cina da oggi. Apple e Samsung non arriveranno con i loro equivalenti prima della seconda metà del 2026. Huawei ha mesi di vantaggio…

Il Pura X Max di Huawei è il primo smartphone pieghevole orizzontale al mondo

La differenza rispetto ai foldable che conosciamo, Galaxy Z Fold, Pixel Fold, è l’orientamento. Il Pura X Max si apre in orizzontale: lo schermo esterno da 5,4 pollici si usa come un telefono tradizionale, lo schermo interno da 7,7 pollici si apre come un libro. È il formato “wide”, più largo che alto quando aperto, che offre un’esperienza più simile a un tablet e più naturale per la lettura, i video e il multitasking affiancato.

Entrambi gli schermi supportano refresh rate adattivo LTPO da 1 a 120 Hz. Lo schermo esterno raggiunge 3.500 nit di luminosità di picco, l’interno 3.000 nit.

Specifiche e prezzo

Due versioni. La standard parte da 10.999 yuan (circa 1.613 dollari) con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, o 11.999 yuan per 512 GB. La Collector’s Edition parte da 12.999 yuan (circa 1.906 dollari) con 16 GB di RAM e 512 GB, o 13.999 yuan per 1 TB.

Il processore è il Kirin 9030 Pro di produzione interna Huawei. Batteria da 5.300 mAh con ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W. Tripla fotocamera: la principale da 50 MP con apertura variabile, teleobiettivo da 50 MP e ultra-grandangolare da 12,5 MP. Supporto per lo stilo Huawei M-Pen 3 Mini. Sistema operativo: HarmonyOS 6.1 con funzionalità AI integrate, tra cui suggerimenti di posa per le foto.

La corsa al wide foldable

Apple e Samsung stanno lavorando su dispositivi simili. I leak mostrano un possibile iPhone pieghevole e una versione wide del Galaxy Z Fold, ma nessuno dei due è previsto prima della seconda metà del 2026. Huawei ha colto il vantaggio del primo arrivato, come ha fatto con il primo foldable tri-fold, il Mate XT, l’anno scorso.

Il limite è la disponibilità geografica, Huawei non ha confermato se il Pura X Max sarà venduto fuori dalla Cina. Le sanzioni statunitensi limitano la distribuzione internazionale dei prodotti Huawei, ma il mercato cinese da solo è enorme, e la dimostrazione che il formato wide funziona potrebbe accelerare i piani di Apple e Samsung.