Apple iPhone 16 oggi è il BEST BUY imperdibile su eBay

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Dotato di uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini dalla qualità elevata e dai colori perfetti. Inoltre, grazie al processore Apple A18 hai tutte le prestazioni che ti aspetti da uno smartphone top di gamma. L’ecosistema è estremamente fluido, le animazioni spettacolari e le app perfettamente integrate. Vivi un’esperienza unica e sempre soddisfacente ogni giorno.

Scatta foto spettacolari grazie alla doppia fotocamera “punta e scatta”. Ogni situazione è perfetta per immortalare un ricordo. Anche i video sono incredibili! Potrai diventare in un attimo il regista della tua vita. La batteria dura tutto il giorno, per portarti a sera con ancora energia prima di andare a letto. Ordina adesso Apple iPhone 16 a soli 615,90 euro con PSPRAPR26! Lo trovi solo su eBay a questo prezzo incredibilmente conveniente.