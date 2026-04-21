 Apple iPhone 16 oggi è il BEST BUY imperdibile su eBay
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Apple iPhone 16 oggi è il BEST BUY imperdibile su eBay

Apple iPhone 16 128GB è il vero best buy imperdibile disponibile su eBay grazie al nuovo coupon che applica un extra sconto di 30 euro!
Apple iPhone 16 oggi è il BEST BUY imperdibile su eBay
Tecnologia Mobile
Apple iPhone 16 128GB è il vero best buy imperdibile disponibile su eBay grazie al nuovo coupon che applica un extra sconto di 30 euro!

Vuoi cambiare smartphone entrando nel mondo della Mela Morsicata spendendo poco? Oggi il vero best buy imperdibile disponibile solo su eBay è l’ottimo Apple iPhone 16 da 128GB! Un concentrato di potenza, fluidità e prestazioni. Acquistalo adesso a soli 615,90 euro! Ottieni questo prezzaccio così conveniente inserendo il coupon PSPRAPR26 che ti permette di avere un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione.

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Ma non è tutto! Infatti, con eBay hai la consegna gratuita inclusa per tantissime destinazioni. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento digitale, allora puoi anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero con un click. Approfitta subito di questa incredibile occasione, questo iPhone 16 sta andando letteralmente a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Apple iPhone 16 128GB Nero – Nuovo – Garanzia 24 Mesi – Originale

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Dotato di uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini dalla qualità elevata e dai colori perfetti. Inoltre, grazie al processore Apple A18 hai tutte le prestazioni che ti aspetti da uno smartphone top di gamma. L’ecosistema è estremamente fluido, le animazioni spettacolari e le app perfettamente integrate. Vivi un’esperienza unica e sempre soddisfacente ogni giorno.

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Scatta foto spettacolari grazie alla doppia fotocamera “punta e scatta”. Ogni situazione è perfetta per immortalare un ricordo. Anche i video sono incredibili! Potrai diventare in un attimo il regista della tua vita. La batteria dura tutto il giorno, per portarti a sera con ancora energia prima di andare a letto. Ordina adesso Apple iPhone 16 a soli 615,90 euro con PSPRAPR26! Lo trovi solo su eBay a questo prezzo incredibilmente conveniente.

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Pubblicato il 21 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 apr 2026
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