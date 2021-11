Black Friday 2021, qual è l'iRobot più acquistato (e perché)

La gamma iRobot è sempre più vasta, mettendo insieme sfumature e funzionalità tali da rendere sempre più granulare e specifica la scelta. I robot per le pulizie si differenziano tutti per connessione, funzionalità, capacità di pulizia, possibilità di monitorare le superfici e molto altro ancora. Ma c'è un aspetto che nel Black Friday viene ad avere un ruolo ancor più importante: lo sconto. Dev'essere questa una delle componenti più incisive ad aver portato il modello 692 degli iRobot Roomba ad essere il più desiderato della gamma in queste prime ore di Black Friday 2021.

iRobot, ecco il più desiderato

C'è un aspetto al quale non si può più fare a meno: la connessione. I modelli privi di questo elemento, e dotati soltanto di un sistema di programmazione per la partenza automatica dei cicli di pulizia, non sono confacenti all'idea di “casa intelligente” a cui invece un robot per le pulizie dovrebbe rispondere. Il modello iRobot Roomba 692 è dotato di connessione, può essere controllato da remoto tramite app, può essere comandato da Alexa ed è disponibile ad un prezzo più che accessibile: solo 179,99 euro contro i 258,28 euro del prezzo ufficiale.

Sconto, connessione e funzionalità, insomma: sono queste le chiavi che stanno rendendo l'iRobot Roomba 692 il più desiderato della famiglia.

Uno sconto del 30% è una mano tesa agli indecisi, a chi ancora non ha ceduto all'incredibile comodità di un robot per le pulizie che, automaticamente, tiene pulito il pavimento da polvere, briciole e detriti anche di modeste dimensioni. La Navigazione iAdapt dota il robot di sensori avanzati per gestire al meglio la pulizia sotto e attorno ai mobili, mentre un sistema di pulizia a 3 fasi sa muoversi al meglio per gestire pavimenti, tappeti e altre superfici.

La gamma è vasta, ma le migliori offerte di questo Black Friday sono tutte qui. Il modello 692 è il più conveniente, il modello 971 il più scontato in termini percentuali, mentre l'opzione iRobot Roomba i7+ è il non-plus-ultra per chi affiderà totalmente il pavimento al proprio nuovo assistente. La possibilità di scelta non manca e ci sono opzioni per tutti i budget.