Samsung Galaxy Chromebook Go: -109€ al Black Friday

Basato sulla piattaforma Chrome OS di Google e con pieno supporto alle applicazioni Android distribuite su Play Store, Samsung Galaxy Chromebook Go è un portatile economico e adatto allo studio o alla produttività. Lo segnaliamo su queste pagine in quanto tra le offerte più interessanti di questo Black Friday su Amazon.

Black Friday e laptop: l'occasione Samsung Galaxy Chromebook Go

Queste le specifiche tecniche principali: display da 14 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, processore ‎Intel Celeron N4500, GPU Intel UHD Graphics, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.2 e USB-C, jack audio, webcam con microfono integrato, altoparlanti, slot microSD e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi è possibile acquistare il Galaxy Chromebook Go di Samsung al prezzo finale di soli 290 euro invece di 399 euro in occasione del Black Friday. C'è anche la versione LTE a 349 euro invece di 449 euro, perfetta per chi ha esigenza di connettersi a Internet anche in viaggio.

