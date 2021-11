Black Friday 2021: i migliori computer in offerta su Amazon

Seppur il periodo non risulta proprio tra i più favorevoli per l’acquisto di un nuovo PC, il Black Friday di Amazon riesce comunque a proporre qualche affare davvero interessante. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere quelli che, secondo noi, sono i migliori computer da acquistare in questi giorni di sconti. In questo articolo troverai esclusivamente i best buy, ovvero i prodotti più convenienti in assoluto per qualità, prezzo e prestazioni per ogni tipologia di PC, dai Mini PC ai più completi desktop, passando per laptop ed AIO (all-in-one). Inoltre, tutti i computer riportati di seguito sono già inclusi nell’elenco di compatibilità Microsoft, e consentono l’aggiornamento gratuito al nuovissimo Windows 11 non appena questo sarà disponibile. In questo modo siamo sicuri che ci sia almeno un prodotto che soddisfi a pieno le tue esigenze. Andiamo quindi a scoprire quali sono le migliori proposte in questi giorni di sconti folli.

Minis Forum HM50

Il Minis Forum HM50 rappresenta senza dubbio uno dei migliori desktop compatti attualmente disponibili su Amazon. Si tratta di un piccolo computer alimentato da un processore AMD Ryzen 4500U da 6 core accompagnato da 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. L’espandibilità raggiunge livelli davvero estremi in grado di supportare ben due dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Questo garantisce una flessibilità del computer senza paragoni, in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi utilizzo. Senza dubbio ad agevolare la sua versatilità è la scheda grafica Radeon Vega 6 che consente persino di avviare i videogiochi più recenti in Full HD con un buon framerate e collegare fino a 3 schermi 4K a 60Hz contemporaneamente. Una scelta perfetta soprattutto per l’utilizzo professionale, grazie alla CPU che consente di gestire enormi flussi di lavoro con una velocità e fluidità incredibile. Tuttavia, è un’alternativa perfetta anche per chi desidera ottenere le potenzialità di un vero computer desktop a casa, riducendo sensibilmente l’ingombro dell’unità centrale.

Con uno sconto di oltre 150 euro su Amazon, il Minis Forum HM50 per 607,99 euro è senza dubbio uno dei migliori computer di questo Black Friday per potenza e versatilità con un formato compatto.

Huawei MateBook D14

Tra i portatili abbiamo deciso di menzionare uno delle soluzioni più apprezzate di sempre per un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Stiamo parlando naturalmente del Huawei MateBook D14, uno dei PC di maggiore successo degli ultimi anni. La gamma MateBook, infatti, offre soluzioni di altissimo livello con un prezzo accessibile ed un design davvero eccezionale. Si tratta sostanzialmente di ultrabook estremamente sottili e leggeri. Il D14 è realizzato con una scocca completamente in alluminio, ed il formato da 14 pollici riesce a contenere l’ingombro, pur offrendo un fantastico display Full View con risoluzione Full HD. In questo caso il computer è alimentato da un processore Intel Core i5-10210U da 4 core e 8 thread supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB. La tastiera è decisamente confortevole con il suo layout completo e in italiano con un ampio touchpad per una gestione precisa e confortevole del puntatore. La connettività è completa e include una porta USB Type-C abilitata al Power Delivery che consente di collegare un HUB USB-C per la massima espansione. Presente perfino il lettore di impronte digitale per l’accesso al sistema operativo, in sostanza una dotazione davvero completa ad un prezzo eccezionale.

Con uno sconto di ben 160 euro a soli 589,90 euro su Amazon, il MateBook D14 è uno dei migliori computer portatili attualmente disponibili, ideale soprattutto per studenti e professionisti che vogliono le migliori performance anche in mobilità. Inoltre, potrai utilizzare la Carta del Docente per effettuare l’acquisto.

HP PC 27 All-In-One

L’HP PC 27 All-In-One rappresenta una delle migliori soluzioni per chi desidera una postazione desktop completa di ogni periferica e accessorio. Si tratta di un pacchetto che include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito a lavorare, con un formato compatto che ospita tutto l’hardware direttamente nel monitor. In questo caso troviamo un generoso monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Questo integra anche due altoparlanti stereo di buona qualità, per offrire un’esperienza audio/visiva davvero completa e appagante, in un formato compatto da posizionare praticamente ovunque. Il cuore pulsante è un processore AMD Ryzen 3 4300U quad-core con una frequenza massima di 3,7GHz. Anche in questo caso la GPU Radeon Vega 5 offre una buona scheda grafica consentendo di ampliare l’area di lavoro con ulteriori monitor. All’interno della confezione sono compresi sia mouse che tastiera. Una soluzione ideale per l’utilizzo professionale, magari in ufficio, che consente di avere tutto pronto per l’utilizzo una volta fuori dalla scatola. Una macchina decisamente versatile con ottime prestazioni, pensata soprattutto per l’ufficio, ma che ben si adatta anche all’ambiente domestico per lo studio o le piccole attività quotidiane.

L’HP PC 27 All-In-One è disponibile su Amazon a soli 679,99 euro con uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino, guadagnandosi il posto di uno dei migliori computer out-of-the-box per la completezza della dotazione. Non manca la possibilità di effettuare l’acquisto con Carta del Docente.

HP Envy X360 13

Anche per quanto riguarda i convertibili, ritroviamo una proposta di HP, al top per il rapporto prezzo/prestazioni. Stiamo parlando dell’HP Envy X360 13, un laptop dal formato estremamente sottile e compatto rivolto in particolare ai professionisti. Il computer offre un ottimo display touchscreen multitouch da 13 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. A muovere il PC ci pensa un processore AMD Ryzen 5 4500U affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 512GB. La tastiera ha un layout completo con un ampio touchpad per la gestione del cursore, e può essere ruotata di 360 gradi trasformando il computer in un vero e proprio tablet. Presente il lettore di impronte digitali per l’accesso al sistema, mentre l’audio è offerto addirittura da Bang & Olufsen. Le prestazioni sono eccezionali per un dispositivo del genere, così come la trasportabilità ai vertici della categoria. Un prodotto perfetto per i professionisti che devono gestire importanti flussi di lavoro con la massima efficienza possibile, ma in mobilità.

Grazie ad uno sconto del 20%, l’HP Envy X360 13 è acquistabile su Amazon a soli 749,99 euro per un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso è possibile utilizzare la Carta del Docente che permette di coprire anche l’intero importo.

DILC Business 7

Chiudiamo questa carrellata di computer con un tradizionale desktop mid-tower che si rivolge a chi delle prestazioni non può o non vuole fare assolutamente a meno. Il DILC Business 7 ospita un imponente processore Intel Core i7-10700 da 8 core e 16 thread con una frequenza massima di 4,8GHz. Questo è supportato da 16GB di memoria RAM DDR4, un SSD da 480GB ed un hard disk da 1TB. Il tutto alimentato da un PSU certificato 80+ per la massima efficienza ed affidabilità. Preinstallato ritroviamo Windows 10 nella sua edizione Professional, naturalmente aggiornabile a Windows 11 Pro non appena l’upgrade sarà disponibile. Inutile dire che si tratta di una configurazione prettamente professionale, dalle prestazioni estreme capace di gestire flussi di lavoro davvero importanti. Naturalmente, come da tradizione per i tower, l’espandibilità è totale e non mancano ulteriori slot PCIe liberi, spazio per dischi aggiuntivi e naturalmente la possibilità di aggiornare ogni singolo componente. Si tratta anche di una configurazione di enorme successo per i videogiocatori che pretendono prestazioni sostenute, quando accompagnata da una scheda video discreta. In sostanza, non un prodotto indirizzato ai videogiocatori (salvo non si decida di aggiungere la VGA), ma dal punto di vista della produttività al prezzo proposto è sicuramente uno dei migliori computer in senso assoluto che pone in offerta questo Black Friday 2021.

Grazie ad uno sconto del 13%, il DILC Business 7 è disponibile su Amazon a soli 729 euro per un risparmio di 106 euro sul prezzo di listino.