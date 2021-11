Kindle Oasis in super sconto per il Black Friday 2021

Caro lettore il Black Friday 2021 ti sta facendo un regalo fantastico e per poco neanche lo avresti saputo. Su Amazon, infatti, hai l'occasione di acquistare un ebook reader pazzesco, se non il migliore della gamma del e-commerce. Come mai dico questo? Non solo per il prezzo veramente conveniente ma perché, ahimé, questa versione ha qualcosa che i modelli più economici invidiano: i tasti fisici.

Aspetta un po' però, non mi fraintendere: anche gli altri due Kindle sono fantastici per caratteristiche varie, ma Oasis è una vera stella. In promozione con uno sconto di 60 euro te lo porti a casa con soli 189,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Kindle Oasis: il Black Friday 2021 te lo fa compare a prezzo straordinario

Acquista un ebook reader è un nuovo modo di approcciarsi alla lettura. Se questa è la tua prima esperienza non devi affatto avere timore perché con Kindle Oasis non può andare praticamente nulla storto.

Certo, ti ci dovrai abituare ma credimi, dopo aver letto un paio di libri non vorrai più tornare al cartaceo. Come mai? Sostanzialmente per due condizioni semplici:

puoi leggere ovunque ti trovi, non ha importanza se è buio, giorno o poco illuminato; è leggerissimo e semplicissimo da utilizzare.

Il display è ovviamente retroilluminato e a te è concessa la possibilità di scegliere sia il grado di luminosità che la colorazione. Infatti se leggi id notte un consiglio che ti posso dare è di attivare praticamente il filtro blu che rende la colorazione dello schermo più giallognola e ti aiuta a non sbalzare i tuoi ritmi.

E' resistente all'acqua, ha 8 GB di spazio che sono incredibilmente tanti e in più ha una batteria che dura per settimane intere.

Allora cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo Kindle Oasis al Black Friday 2021 su Amazon. In questo modo lo paghi appena 189,99€. Se vuoi è attivo il pagamento con rate mensili offerte da Amazon o mediante finanziamento a Tasso Zero con Cofidis.