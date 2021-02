Kit accessori Raspberry Pi 4 per micro PC in offerta

Se la vostra passione per l’elettronica e l’informatica si è spinta a tal punto da farvi approcciare al mondo delle schede Raspberry Pi, oggi abbiamo un prodotto che fa per voi. Si tratta del kit accessori Labists Raspberry Pi 4, che include tutto il necessario per la realizzazione di un micro PC.

Kit accessori Labists per Raspberry Pi 4: caratteristiche tecniche

Va sottolineato innanzitutto, che si tratta dei soli accessori, il che vuol dire che il kit è indirizzato a chi è già in possesso della scheda, o a chi desidera acquistarla separatamente. Il pacchetto include un case in cui alloggiare il Raspberry Pi 4. Questo, infatti, presenta i fori per tutte le porte presenti sulla scheda, ed è quindi dedicato al modello specifico, con in più un foro sulla parte superiore coperto con delle lenti. La ragione di questa aggiunta, è la piena compatibilità con il modulo Raspberry Pi Camera. Potremo quindi acquisire foto e video, aggiungendo filtri ed elaborandole direttamente dal micro PC, piuttosto che utilizzare la camera come webcam all’occorrenza.

Insieme al case, come accennato in precedenza, troviamo tutto l’occorrente per ultimare la realizzazione. Sono presenti, infatti, ben 3 heatsink per la dissipazione del calore, ed una piccola ventola che grazie alla griglia sul case permette al calore di fuoriuscire più agevolmente. Non manca un cacciavite per fissare il tutto, insieme ad un alimentatore con attacco USB Type-C ed un cavo HDMI-to-micro HDMI che permette di collegare il computer ad un monitor con risoluzione fino al 4K a 60Hz. Si tratta quindi di un set completo, ottimo punto di partenza (o di arrivo) per chi magari si sta approcciando per la prima volta al vastissimo mondo del DIY (Do It Yourself), e cerca qualcosa di semplice e versatile per i primi progetti.

