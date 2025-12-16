 Kit tastiera + mouse WIRELESS, firmati HP e scontati del 34%
Il kit tastiera e mouse wireless di HP costa una sciocchezza ma rende la tua scrivania favolosa: sconto su Amazon.
Tecnologia
Il kit tastiera e mouse wireless di HP costa una sciocchezza ma rende la tua scrivania favolosa: sconto su Amazon.

Rendi la tua scrivania un posto senza fili, grazie a questo kit tastiera più mouse wireless. La potenza di HP arriva direttamente a casa tua con un’offerta da prendere al volo. Grazie allo sconto esclusivo disponibile su Amazon, puoi acquistare la combo a soli 26,51 €. Non perdere neanche un secondo in più approfitta dello sconto del 34% aggiungendo i prodotti al tuo carrello.

Il kit è formato da tastiera e mouse è un acquisto intelligente. Ti permette di ottenere due periferiche sensazionali con una sola spesa e rende la tua scrivania più confortevole che mai grazie alla soluzione wireless. Entrambi i prodotti, infatti, sono sprovvisti di cavi e si connettono ai tuoi dispositivi sfruttando il micro ricevitore USB che ti viene fornito in confezione. Basta collegarlo per farli entrare subito in funzione ed averli sempre a disposizione. Sono pratici e soprattutto completi, grazie a caratteristiche che li rendono performanti.

HP 230 Combo Tastiera e Mouse Wireless con Dongle USB-A a 2,4 GHz, Digitazione Silenziosa, Tasti Scelta Rapida e 12 Funzioni, Tastierino Numerico, Mouse a 1600 DPI, Rotella Scorrimento, Nera

26,5139,99€-34%
La tastiera, in modo specifico, ha dimensioni compatte ma non scende a compromessi con il layout. Oltre ad avere la disposizione italiana dei tasti, sulla parte destra trovi il tastierino numerico che torna utile quando hai a che fare con software come Excel. Non solo, sono presenti anche gli indicatori LED che ti avvisano di varie informazioni e una fila di tassi funzione a cui sono abbinati anche i Comandi Rapidi per la gestione multimediale. Il mouse, invece, è molto semplice nel design, ma è stato studiato appositamente così per permetterti di utilizzarlo sia con la mano destra che con la mano sinistra. Con i classici clic destro, sinistro e rotellina di scorrimento non c’è modo di trovarsi male, anche perché i DPI sono fissati a 1600 punti. Per quanto riguarda l’autonomia, infine, hai mesi e mesi di utilizzo a tua completa disposizione.

Collegati subito su Amazon per approfittare di questo mega sconto e acquistare il tuo kit tastiera più mouse firmato HP.Lo metti in carrello con soli 26,51 €. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
16 dic 2025
