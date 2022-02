Klarna porta Bonus Club e Paga Ora in Italia

Doppia novità per gli utenti Klarna. L’Italia è tra i paesi interessati dall’espansione del Bonus Club e dall’arrivo dell’opzione Paga Ora. In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è quello di estendere ulteriormente il raggio d’azione, rispondendo alle esigenze manifestate e proponendo ulteriori forme di pagamento.

Novità da Klarna per l’Italia: Bonus Club e Paga Ora

Nel dettaglio, il Bonus Club una ricompensa gli iscritti per ogni transazione effettuata entro i termini previsti, fornendo loro accesso a vantaggi esclusivi raggiungibili dall’app. Questa la spiegazione fornita da Francesco Passone, Head of Southern Europe di Klarna.

Solo nel 2021, i membri del nostro Bonus Club hanno ottenuto oltre 30 milioni di euro di ricompense, senza aver dovuto pagare un solo euro in quote di iscrizione o interessi, a differenza dei programmi fedeltà delle carte di credito tradizionali. Oltre un milione di consumatori italiani si affida già a Klarna per acquistare e pagare: ora, con il nostro bonus club, li aiuteremo ad ottenere di più da ogni euro speso, rendendo al contempo la gestione del denaro divertente e coinvolgente.

Paga Ora consente invece di versare immediatamente l’intero importo dovuto anziché dividerlo in più rate. Di seguito le parole di Sebastian Siemiątkowski, CEO e co-fondatore di Klarna.

Con l’introduzione di Paga Ora, oltre all’opzione sostenibile e senza interessi Paga in 3 rate, Klarna darà ai consumatori la possibilità di pagare immediatamente l’intero importo. Dalla moda alla tecnologia, Klarna offre agli utenti la massima scelta, controllo e flessibilità per ciascun acquisto, ricompensandoli per ogni pagamento effettuato in tempo.

Le due novità saranno disponibili a breve in Italia. Il percorso di crescita ed evoluzione dell’offerta in corso per Klarna è passato di recente dall’acquisizione di PriceRunner, servizio svedese dedicato alla comparazione dei prezzi.