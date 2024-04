La eSIM più vantaggiosa per i tuoi viaggi all'estero: ora c'è Maya Mobile

Per un viaggio all’estero è utilissimo giocare d’anticipo e assicurarsi una eSIM da installare sul proprio smartphone, in modo da poter avere la possibilità di sfruttare un bundle dati con diversi GB di traffico da utilizzare nel Paese (o nei Paesi) meta del proprio viaggio.

La soluzione giusta per attivare una eSIM da usare in viaggio è, senza dubbio, Maya Mobile. L’operatore internazionale mette a disposizione tantissimi piani per i suoi utenti che possono attivare una eSIM scegliendo tra tariffe dedicate a oltre 200 Paesi.

La qualità del servizio offerto da Maya Mobile, oltre che la sua convenienza, viene chiarita dalle recensioni di Trustpilot. Gli utenti hanno premiato l’operatore con un punteggio medio di 4,7 su 5.

Da notare che le eSIM Maya Mobile sono installabili sia su Android che su iPhone (a condizione di avere un dispositivo compatibile). Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Maya Mobile.

Come attivare le eSIM di Maya Mobile prima di mettersi in viaggio

La procedura da seguire per attivare le eSIM di Maya Mobile è davvero molto semplice. La prima cosa fare è collegarsi al sito dell’operatore, tramite il box qui di sotto, in modo da scegliere e attivare il piano desiderato (andando a considerare sia il Paese che sarà meta del viaggio oltre che il quantitativo di GB da utilizzare).

A questo punto, bisognerà scannerizzare il codice QR che l’operatore avrà inviato via e-mail. La procedura è rapidissima. Maya Mobile offre tutte le informazioni necessarie all’utente e mette a disposizione anche un canale diretto per l’assistenza. Completata l’installazione della eSIM sul dispositivo, lo smartphone sarà ponto a collegarsi a Internet anche fuori dall’Italia.

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.